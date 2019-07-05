Суд восстановил в должности мера Конотопа Семенихина

Сумской окружной административный суд удовлетворил иск экс-мэра Конотопа (Сумская обл.) Артема Семенихина, в котором он просил отменить решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий, сообщила пресс-служба суда.

"Суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018г. "О досрочном прекращении полномочий городского головы Семенихина А.Ю.", возобновил истца в должности городского головы. Конотоп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного решения, что произойдет в течение 10 дней.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 27 июня, в Конотопе неизвестные совершили покушение на убийство бывшего мэра города, члена партии "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Семенихина.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения", - сообщили в Отделе коммуникации полиции Сумской области и добавили, что полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины.

В свою очередь лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок подтвердил, что Семенихин в настоящее время находится в реанимации и сообщил, что вследствие покушения у него открытая черепно-мозговая травма.

Семенихин занимал должность городского головы Конотопа в 2015-2018 годах.