Высший антикоррупционный суд будет располагаться в Киеве на проспекте Победы

Высший антикоррупционный суд Украины и Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву в пятницу подписали договор, на основании которого суд будет обеспечен помещением по адресу проспект Победы, 41, в Киеве (между станциями метро "Политехнический институт" и "Шулявская", где ранее располагался главный офис недавно ликвидированного "Брокбизнесбанка" – ИФ).

"Это является очень важным решением, которое предоставляет возможность для начала осуществления судом правосудия. Это стало возможным благодаря активным действиям многих людей, отдельно следует отметить усилия команды международной группы поддержки создания Высшего антикоррупционного суда и Офиса президента Украины", - сообщается на сайте суда.

Ранее было принято решение о временном размещении ВАКС по адресам ул.Крещатик, 42а и пер. Крестовый, 4а в помещениях Печерского районного суда Киева (который переехал на ул.Владимирскую, 15 – ИФ), площади которых "крайне недостаточно для работы суда", отмечается в сообщении.

"Руководство суда и работники аппарата продолжают делать все возможное для решения других насущных вопросов с целью скорейшего начала выполнения Высшим антикоррупционным судом возложенных на него задач", - подчеркивают в суде.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

"На сегодня продолжаются подготовительные мероприятия, а именно разработка и утверждение организационно-распорядительных документов, конкурсный отбор персонала аппарата суда и обеспечение материально-технических условий для работы", - указали в суде.