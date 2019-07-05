ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании в пятницу отменила регистрацию кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р.Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.