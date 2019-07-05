События

23:09 05.07.2019

ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

2 мин читать
ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в Раду

Центральная избирательная комиссия на очередном заседании в пятницу отменила регистрацию кандидатом в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"В пятницу, 5 июля, состоялось очередное заседание ЦИК, на котором комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина из списка партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он был 35 номером", - сообщает гражданская сеть "Опора" на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Р.Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

Кузьмин находится в розыске. Он является подозреваемым в уголовном производстве от 25.09.2015г., которое касается, в частности, злоупотребления властью или служебным положением.

 

Теги: #кузьмин #отмена #украина #регистрация #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:09 06.07.2019
ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Раду

ЦИК зарегистрировала уже более 400 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах в Раду

23:43 05.07.2019
Высший антикоррупционный суд будет располагаться в Киеве на проспекте Победы

Высший антикоррупционный суд будет располагаться в Киеве на проспекте Победы

23:39 05.07.2019
Суд восстановил в должности мера Конотопа Семенихина

Суд восстановил в должности мера Конотопа Семенихина

22:56 05.07.2019
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

22:37 05.07.2019
Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

22:01 05.07.2019
ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

21:25 05.07.2019
Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

Члены ЦИК должны отвечать за ущерб госбюджету из-за перепечатки бюллетеней - Лукаш

18:56 05.07.2019
Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

Верховный суд повторно признал правомерным отказ ЦИК в регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

18:20 05.07.2019
Украина проинформировала Совбез ООН о том, что закон об украинском языке не входит в компетенцию СБ

Украина проинформировала Совбез ООН о том, что закон об украинском языке не входит в компетенцию СБ

17:59 05.07.2019
ВСУ готовятся к разным вариантам развития ситуации со стороны РФ

ВСУ готовятся к разным вариантам развития ситуации со стороны РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

Суд принял решение о принудительном приводе на допрос владельца телеканала "Прямой" Макеенко - Портнов

СБУ выявила в Винницкой области механизм присвоения бюджетных средств, организованный одним из вице-премьеров

Один украинский военный ранен и четверо получили боевые травмы в пятницу на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Возле супермаркета на Бессарабской площади мужчина начал стрелять в воздух после конфликта с покупателями

Замглавы ОП передал медикам современные автомобили экстренной помощи, приобретенные Фондом Рината Ахметова

В ОП опровергают информацию о наличии у пресс-секретаря Зеленского автомобиля с именным номером "Mendel"

Суд принял решение о принудительном приводе на допрос владельца телеканала "Прямой" Макеенко - Портнов

Трамп вступился за дочь, ставшую героиней мемов из-за активности на G20

Суд в Гибралтаре санкционировал задержание шедшего в Сирию танкера еще на две недели

Выдававший себя за криминального авторитета, работника СБУ и друга Кличко мошенник приговорен к 7,5 годам тюрьмы

СБУ выявила в Винницкой области механизм присвоения бюджетных средств, организованный одним из вице-премьеров

Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Один украинский военный ранен и четверо получили боевые травмы в пятницу на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА