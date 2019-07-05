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22:37 05.07.2019

Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

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Украинский политзаключенный Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования

Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования российскими властями, сообщила Крымская правозащитная группа.

По информации правозащитников, в пятницу, 5 июля, в колонию №4 г. Торжок (РФ) допустили украинского консула для посещения Балуха.

"В настоящее время Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ). Активиста туда поместили на 6 месяцев. Формально обосновывали это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. После прибытия в колонию украинца постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые и не предусматривают наказания в виде изолятора", - говорится в сообщении правозащитной группы.

Как сообщалось, украинский политзаключенный Балух с 29 марта находится в исправительной колонии в г.Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области).

В.Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал В.Балуху в условно-досрочном освобождении (УДО).

Теги: #колония #прекращение #украина #голодовка #балух
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