Возле супермаркета на Бессарабской площади мужчина начал стрелять в воздух после конфликта с покупателями

В Киеве на Бессарабской площади мужчина открыл стрельбу в воздух после конфликта с покупателями в одном из супермаркетов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, сообщение о стрельбе поступило правоохранителям около 13:00 в пятницу.

"Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Молодой человек начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся", - сказано в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изъяли две гильзы.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации этого события.