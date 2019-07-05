Замглавы ОП передал медикам современные автомобили экстренной помощи, приобретенные Фондом Рината Ахметова

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко передал современные автомобили экстренной помощи, приобретенные Фондом Рината Ахметова, - вскоре 30 спецмашин поступят в регионы.

"В ближайшие дни 30 спецмашин получат областные центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, несколько десятков единиц современного санитарного автотранспорта повышенной проходимости будут переданы в регионы для обслуживания жителей сел", - говорится в сообщении на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-службе президента напомнили, что Зеленский во время форума "Диалог бизнеса и власти" 20 июня призвал крупный бизнес помогать в решении социальных проблем. В рамках договоренностей с Ринатом Ахметовым его Фонд закупил 200 автомобилей скорой помощи для украинских больниц.