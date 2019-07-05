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19:47 05.07.2019

Выдававший себя за криминального авторитета, работника СБУ и друга Кличко мошенник приговорен к 7,5 годам тюрьмы

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Выдававший себя за криминального авторитета, работника СБУ и друга Кличко мошенник приговорен к 7,5 годам тюрьмы

Харьковский районный суд Харьковской области признал виновным и приговорил к 7,5 лет лишения свободы 36-летнего жителя областного центра, который мошенническим путем выманивал деньги у граждан.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в серии мошенничеств, разбое, грабеже и краже (ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2 ст.185, ч.2 ст.186, ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса Украины).

"Злоумышленнику присудили 7,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества... Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сказано в сообщении прокуратуры.

Как было установлено, за неполные 3 года (с июля 2013 года по июнь 2016 года) обвиняемый завладел средствами 14 человек на общую сумму 2,8 млн грн. Жертвами его мошенничеств становились состоятельные бизнесмены, одинокие женщины, случайные знакомые. Мужчина очень быстро входил в доверие к почти незнакомым людей, после чего выманивал деньги, придумывая различные истории. Он выдавал себя за криминального авторитета, неизлечимо больного, работника спецслужб, человека со связями и т.д.

Наибольшую сумму (более 1 млн грн) ему удалось выманить у супружеской пары, занимавшейся бизнесом. Обвиняемый познакомился с предпринимателями через общего друга и в течение 2 месяцев терроризировал семью, каждый раз придумывая новые схемы "заработка". Он инсценировал звонки с угрозами физической расправы и уничтожения бизнеса, после чего взялся "помочь" семье избежать неприятностей. Он заверил супругов, что им угрожают очень серьезные люди, поэтому лучше откупиться. Мужчина несколько раз брал у супругов крупные суммы денег, которые якобы передавал "угрожавшим", а когда понял, что таким образом получить денег больше не удастся, придумал новый "сюжетный ход": рассказал, что вымогателей на самом деле не существовало, а "откупные" присваивал их общий знакомый, который в действительности даже не подозревал о существовании преступной схемы.

В другом случае обвиняемый представился близким другом известного политика, мэра одного из областных центров (по информации источника "Интерфакс-Украина", речь идет о городском голове Киева Виталии Кличко) и обещал задействовать свои "связи", чтобы помочь другой супружеской паре избежать большого штрафа. Мужчина заверил семью в том, что можно обойтись значительно меньшей суммой, чем была начислена компетентными органами. При этом обещал уладить проблему законно и предоставить чеки об уплате финансовых санкций. Получив от своих знакомых $10,5 тыс. на "решение вопросов", он исчез вместе с деньгами.

Познакомившись с женщиной, работавшей администратором в кафе, и узнав, что у нее не хватает денег на покупку квартиры, обвиняемый представился сотрудником СБУ и заверил, что сможет ей помочь решить проблему. В тот же вечер женщина отдала ему золотые украшения общим весом более 100 г, которые он обещал выгодно продать. Но слова не сдержал. А когда спустя несколько месяцев узнал, что его новая подруга потеряла паспорт, выманил у нее еще и деньги. Псевдоспецслужбист рассказал женщине, что через свои "каналы" узнал, что на ее потерянный паспорт оформили кредит на сумму около 500 тыс.грн. и пообещал уладить проблемы с банком за неполные 15 тыс. грн. Получив требуемую сумму, он скрылся с деньгами и драгоценностями.

Теги: #харьковская_область #суд #приговор #мошенник
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