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19:29 05.07.2019

Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

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Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал распоряжение о проведении 11 июля внеочередного пленарного заседания парламента (начало – 14.15).

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады, по требованию 158 народных депутатов согласно ст.19 регламента парламента Парубий подписал соответствующее распоряжение.

На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетнего (несовершеннолетней) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017); проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06.2017).

Пресс-служба также информирует, что 8 июля в 14.00 Парубий вместе с народными депутатами Леонидом Емцем и Александром Черненко презентуют проект Избирательного кодекса.

Как сообщалось, в четверг, 5 июля Парубий предложил инициаторам внеочередного пленарного заседания парламента провести его в следующий четверг, 11 июля, в промежутке между утренним и вечерним заседаниями. Он также рассчитывает, что в этот день на очередном пленарном заседании депутаты проголосуют за Избирательный кодекс.

Теги: #внеочередное #рада #заседание
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