Один украинский военный ранен и четверо получили боевые травмы в пятницу на Донбассе

На Донбассе с начала пятницы боевики 14 раз нарушил режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, еще четверо – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 8 обстрелов позиций объединенных сил:

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и четверо – боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Также по информации ООС, за минувшие сутки, 4 июля, НВФ 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.