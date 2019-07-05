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18:45 05.07.2019

Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

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Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

Окружной административный суд Киева приостановил действие части постановления Кабинета министров Украины №226 от 6 марта 2019 года, согласно которому полномочия по избранию и увольнению или отстранению и временному назначению членов и главы правления НАК "Нафтогаз Украины" отнесены к компетенции собрания акционеров компании.

Соответствующее решение суд принял по обеспечению иска Федерации работодателей нефтегазовой отрасли 14 мая 2019 года, свидетельствуют данные в реестре судебных решений.

В суде отметили, что обеспечение иска по приостановке решения Кабмина необходимо в связи возможной противоправностью постановления №226 в указанной части, которое подлежит исследованию только в процессе решения дела.

Кроме того, Окружной административный суд Киева 14 июня также приостановил действие распоряжения Кабмина №325-р от 22 мая 2019 года о назначении членом наблюдательного совета "Нафтогаза" Константина Марьевича.

Та же Федерация работодателей нефтегазовой отрасли считает, что Марьевич не может быть членом набсовета НАК и принимать участие в его заседаниях из-за конфликта интересов, поскольку он также является членом НС ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и АО "Укрзализныця".

В федерации отметили, что наличие конфликта интересов в части Марьевича связано с тем, что он является руководителем службы вице-премьера Украины, и отвечает за подготовку принятий решений Кабмина, который осуществляет функцию собрания акционеров во всех трех вышеуказанных компаниях.

Ранее, в пятницу, премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал другое решение Окружного административного суда Киева, приостановившее решение Кабинета министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,25 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

Гройсман призвал членов правительства к следующему заседанию Кабмина принять протокольное решение о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятые им решения.

Теги: #нафтогаз #кадры #суд #кабмин
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