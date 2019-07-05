ВСУ готовятся к разным вариантам развития ситуации со стороны РФ

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заверяет, что украинская армия способна защитить территориальную целостность страны и готовится к различным вариантам развития со стороны России.

"Мы анализируем ситуацию, учитываем развитие событий, знаем и о том, что в процессе перевооружения ВС РФ приоритет отдается Южному и Западному военным округам, части которых базируются недалеко от границы с Украиной. Относительно возможностей Вооруженных сил Украины, то мы готовы защитить территориальную целостность и независимость нашего государства. Мы постоянно наращиваем потенциал войска. Вооруженные силы готовятся к различным вариантам развития событий со стороны России", - сказал Хомчак в интервью информагентству Министерства обороны Украины "АрміяInform", опубликованном в пятницу.

Говоря об уровне бюджета для армии на 2020 год, он отметил, что сейчас в Генштабе уже просчитывают финансовые потребности для составления проекта бюджета. "…важно в ближайшие годы достичь такого финансирования, чтобы в бюджетной пропорции расходы на развитие войска составляли не менее 50%. (…) Отдельный вопрос - это обновление авиационного парка и корабельного состава", - озвучил цифры начальник Генштаба.

По его убеждению, контрактник должен получать не менее 20 тыс. грн, отдельно - надбавка за выполнение боевых задач в зоне проведения операции объединенных сил.

Хомчак также подчеркнул, что заверил иностранных коллег в том, что курс на евроинтеграцию и НАТО меняться не будет.