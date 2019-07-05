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17:14 05.07.2019

ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

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ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту нападения народного депутата Максима Микитася (группы "Воля народа") на председателя поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области Сергея Пинчука.

"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", - сказано в сообщении на сайте ГБР в пятницу.

Уголовное производство открыто по ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе осмотр места происшествия.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

ГБР не называет фамилии парламентария, фигурирующего в производстве. Однако как сообщает UA:Чернигов, ранее в Любече произошла стычка между нардепом и кандидатом по округу №206 Максимом Микитасем и председателем ОТГ Сергеем Пинчуком.

По информации СМИ, поначалу между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, в ходе которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Затем между мужчинами началась потасовка, в ходе которой Микитась разбил об стену мобильный телефон Пинчука.

Сергей Пинчук рассказал UA Чернигов, что вызвал "скорую помощь".

Теги: #нападение #гбр #черниговская_область
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