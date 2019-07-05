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16:05 05.07.2019

С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

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С начала избирательной кампании харьковская полиция открыла 18 производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах в Украине в полицию поступило 172 сообщения о нарушении закона "О выборах народных депутатов Украины", зафиксированных на территории Харьковской области.

"В ходе проведения проверок по фактам обращений и сообщений граждан следователями открыты 18 уголовных производств", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Из этих уголовных производств семь начаты по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), по 5 - по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 296 (хулиганство), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, сотрудники полиции составили пять административных протоколов: один - по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП и 4 - по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж и информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Теги: #полиция #выборы #харьков
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