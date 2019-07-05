ГСЧС хочет отключить центральный офис "Укрэнерго" от электроснабжения из-за нарушений пожарной безопасности

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве требует отключить от электроснабжения центральный офис НЭК "Укрэнерго" и запретить доступ сотрудников предприятия в здание.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК со ссылкой на такие требования в иске ГСЧС в киевский Окружной административный суд 26 мюня.

По ее данным, требования Госслужбы основываются на перечне нарушений пожарной безопасности, которые были определены после последней внеплановой проверки компании 15 мая. В иске ГСЧС указано, что нарушения якобы свидетельствуют об отсутствии в компании системы мер для предотвращения и тушения пожаров, а также быстрого реагирования на них.

В свою очередь, в "Укрэнерго" заверяют, что все заявленные со стороны ГСЧС требования будут устранены. Еще в июле 2018 года компания составила план устранения выявленных нарушений требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанный до 2020 года. С тех пор было выполнено большинство запланированных мероприятий, оставшиеся можно выполнить после запланированной на 2020 год реконструкции здания. "Укрэнерго" уже заключило договоры с подрядными организациями на выполнение проектных работ по реконструкции зданий компании.

"Удовлетворение иска ГСЧС неизбежно приведет к нарушению стабильной работы всей энергосистемы страны. Центральный офис компании является стратегическим объектом, поскольку в нем расположен центральный диспетчерский пункт, с которого координируется работа ОЭС Украины и "острова Бурштынской ТЭС". Приостановка энергоснабжения здания сделает невозможным управление энергосистемой и поставит под угрозу ее операционную безопасность. Все эти риски особенно критичны именно сегодня - в первые дни работы новой модели рынка электроэнергии, когда все его участники делают первые шаги в новой для всех системе взаимоотношений", - подчеркивают в НЭК.

Пресс-служба также напоминает, что в январе 2019 года в офисе "Укрэнерго" успешно прошли противопожарные тренировки по тушению условного пожара и эвакуации условного пострадавшего с верхнего этажа здания.

"Поэтому утверждение, что в компании отсутствует система мер для предотвращения и тушения пожаров, не соответствует действительности", - резюмируют в "Укрэнерго".

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но вскоре будет преобразована в ЧАО.