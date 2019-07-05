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14:30 05.07.2019

В Украине 22 апреля будут праздновать День сотрудника уголовно-исполнительной службы

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В Украине 22 апреля будут праздновать День сотрудника уголовно-исполнительной службы

Кабинет министров Украины предлагает президенту установить 22 апреля Днем сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

В частности, предполагается установления профессионального праздника Дня сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 22 апреля.

Отмечается, что необходимость в таком дне связана со значительной ролью Уголовно-исполнительной службы в обеспечении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Теги: #праздник
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