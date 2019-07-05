ГПУ отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко, главе Нацполиции направлено письмо о возобновлении его розыска

Заместитель генпрокурора Украины 3 июля отменил постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению бывшего соратника президента Виктора Януковича, депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко в совершении уголовных преступлений, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Заместителем генерального прокурора 3 июля 2019г отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта 2019г и 18 апреля 2019г о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины", - написала Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, досудебное расследование продолжается.

Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова. "Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось, 3 июля интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что МВД сняло с розыска Иванющенко. По информации интернет-издания, информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя на прошлой неделе он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. "В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко. "20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

Кроме того, в полиции рассказали, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры. "Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы", - подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

В прокуратуре также подтвердили, что направили решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время правоохранители утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

Кроме того, Сарган сообщила, что заместитель генпрокурора якобы восстановил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".