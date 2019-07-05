События

14:12 05.07.2019

ГПУ отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко, главе Нацполиции направлено письмо о возобновлении его розыска

3 мин читать
ГПУ отменила постановление о закрытии производства по Иванющенко, главе Нацполиции направлено письмо о возобновлении его розыска

Заместитель генпрокурора Украины 3 июля отменил постановление прокурора прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства по подозрению бывшего соратника президента Виктора Януковича, депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко в совершении уголовных преступлений, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Заместителем генерального прокурора 3 июля 2019г отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18 марта 2019г и 18 апреля 2019г о закрытии уголовного производства № 42015000000000207 по подозрению Иванющенко Ю.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины, Аврамова И.И., Греся А.А. и Мельничука Б.В. в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 358 УК Украины", - написала Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По ее словам, досудебное расследование продолжается.

Также Сарган проинформировала, что главе Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко и Аврамова. "Теперь следим за сайтом МВД в рубрике "розыск", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Как сообщалось, 3 июля интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что МВД сняло с розыска Иванющенко. По информации интернет-издания, информация о его розыске исчезла из базы министерства, хотя на прошлой неделе он еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.

В свою очередь, в Национальной полиции Украины подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области. "В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", - рассказал спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Вместе с тем, по словам правоохранителей, они выяснили о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко. "20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", - рассказал спикер Нацполиции.

"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", - сообщил Тракало.

Кроме того, в полиции рассказали, что могут возобновить розыск в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры. "Если к нам поступит соответствующее поручение с постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация будет внесена в соответствующие учетные базы", - подчеркнул он.

В прокуратуре Одесской области сообщили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, а также обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.

В прокуратуре также подтвердили, что направили решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".

В то же время правоохранители утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".

Кроме того, Сарган сообщила, что заместитель генпрокурора якобы восстановил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".

 

Теги: #иванющенко #генпрокуратура #нацполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 05.07.2019
Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем

Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем

00:57 04.07.2019
Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

02:50 03.07.2019
В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

В МВД сняли из розыска экс-нардепа "Партии регионов" Иванющенко

16:53 02.07.2019
Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

16:38 02.07.2019
Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

13:15 02.07.2019
В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

В день парламентских выборов общественный порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских

12:51 02.07.2019
В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

В Нацполиции на время выборов в Раду созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса

13:38 27.06.2019
Усиленная группа Нацполиции направляется в Конотоп для расследования нападения на Семенихина и установления злоумышленников

Усиленная группа Нацполиции направляется в Конотоп для расследования нападения на Семенихина и установления злоумышленников

11:12 27.06.2019
Суд в Киеве отменил розыск Гужвы

Суд в Киеве отменил розыск Гужвы

11:33 18.06.2019
Тимошенко ожидает от президента кандидатур на посты генпрокурора и главы СБУ

Тимошенко ожидает от президента кандидатур на посты генпрокурора и главы СБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем

Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко замглавы СБУ

Зеленский назначил Тиводара начальником ГСУ СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил членом МКМТ главу департамента Минфина вместо Верланова

ГСЧС хочет отключить центральный офис "Укрэнерго" от электроснабжения из-за нарушений пожарной безопасности

Глава BMW Харальд Крюгер не останется в должности на второй срок

Спецслужбы РФ разворачивают операцию по интеграции ОРДЛО в Украину на своих условиях

В Украине 22 апреля будут праздновать День сотрудника уголовно-исполнительной службы

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Тысячи французских абитуриентов получили неполные результаты вступительных экзаменов из-за забастовки учителей

Нацсовет по телерадиовещанию утвердил состав рабочей группы для надзора за соблюдением СМИ законодательства на парламентских выборах

СБУ разоблачила ОПГ, финансировавшую боевиков "ДНР" через сеть АЗС на Донбассе

Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА