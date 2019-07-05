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13:52 05.07.2019

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

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Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Кабинет министров Украины уволил Максима Нефьодова с должности заместителя министра экономического развития и торговли и назначил главой Государственной таможенной службы (ГТС).

"Задача - не допустить влияния разных правоохранительных органов на процессы в таможенной службе. Я допускаю, что будут и провокации, и дискредитации, и многое другое... Но когда есть хорошая репутация, все можно сделать качественно", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседания в пятницу.

Помимо этого Кабмин утвердил также план реформирования налоговых и таможенных органов.

Как сообщалось, Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы рекомендовала правительству назначить Нефьодова главой ГТС по итогам заключительного этапа конкурса 26 июня.

Нефьодов с 18 февраля 2015 года занимал должность заместителя министра экономического развития и торговли, 2016 года - первого замминистра.

35-летний Нефьодов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и имеет степень магистра по специальности "Экономическая теория". В 2003-2006 гг. работал аналитиком по слияниям и поглощениям в компании Golden Gate Business.

В 2006-2010 гг. работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.

В 2010 году он стал управляющим партнером инвестфонда Icon Private Equity.

Свободно владеет английским языком.

Теги: #таможня #нефьодов #кадры #мэрт #кабмин
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