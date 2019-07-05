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13:50 05.07.2019

Тысячи французских абитуриентов получили неполные результаты вступительных экзаменов из-за забастовки учителей

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Тысячи французских абитуриентов получили неполные результаты вступительных экзаменов из-за забастовки учителей

Несколько тысяч выпускников старших классов Франции получили лишь предварительные результаты экзаменов для поступления в бакалавриат из-за забастовки учителей, отказавшихся проверять работы, передают в пятницу западные СМИ.

По словам министра образования Франции Жана-Мишеля Бланкера, 700 бастующих учителей не проверили в нужный срок примерно 30 тыс. экзаменационных работ.

Последствия протестов в основном затронули студентов в городах Кретей и Версаль. Ожидается, что полные результаты экзаменов выпускники школ получат в течение года, и окончательные оценки будет скорректирована в зависимости от них.

Протестующие пытаются добиться от правительства Франции проведения в сфере образования реформ, касающихся процесса поступления в университет.

Теги: #абитуриенты #учителя #франция #забастовки
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