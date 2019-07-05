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13:48 05.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию утвердил состав рабочей группы для надзора за соблюдением СМИ законодательства на парламентских выборах

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Нацсовет по телерадиовещанию утвердил состав рабочей группы для надзора за соблюдением СМИ законодательства на парламентских выборах

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания создал рабочую группу для осуществления надзора за соблюдением СМИ законодательства во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, сообщается на сайте регулятора.

Рабочую группу, в частности, возглавляет заместитель председателя регулятора Ульяна Фещук, ее заместителем назначен начальник управления контроля и анализа телерадиовещания Роман Кифлюк. Кроме того, в состав группы входят другие члены Национального совета по согласию, руководитель аппарата Сергей Кучерук, руководители управлений и отделов Нацсовета.

Рабочая группа будет анализировать результаты постоянного круглосуточного мониторинга общенациональных теле- и радиоканалов, украинских и иностранных спутниковых телеканалов, выборочных систематических мониторингов региональных и местных СМИ, а также рассматривать обращения и жалобы на вещателей, связанные с выборами.

Заседания рабочей группы будут проводиться в открытом режиме, на них могут присутствовать представители СМИ, общественных организаций и наблюдательных миссий. Информация о рассмотренных вопросах обнародуется на сайте регуляторного органа.

Аналогичная рабочая группа действовала во время президентских выборов, ее возглавляла первая заместитель председателя Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #выборы
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