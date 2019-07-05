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13:31 05.07.2019

Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

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Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

 Подразделения Госслужбы Украины по ЧС продолжают работу по разминированию Донбасса и в четверг проверили местность в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганской области, где изъяли более 30 единиц взрывоопасных предметов.

"4 июля расчеты ГСЧС проверили местность в Станично-Луганском и Попаснянском районах. За день была обнаружена и изъята 31 единица взрывоопасных предметов, а именно: 24 ручных гранаты и 7 боеприпасов", - сообщает пресс-служба МВД Украины в пятницу на странице министерства в соцсети Фейсбук.

Теги: #гсчс #луганщина #саперы
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