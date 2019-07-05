Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

Премьер-министр Украины раскритиковал решение Окружного административного суда Києва, который приостановил решение Кабинета министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,25 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

"Недавно один из судей Украины принял решение по искам нескольких госкомпаний, например "Нафтогаза", остановить перечисление дивидендов почти 15 млрд грн в бюджет страны компанией "Нафтогаз Украины", - выразил он неудовлетворение в ходе проходящего в пятницу заседания Кабмина.

Ранее, 3 июля, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания уплатила в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год, тогда как действие правительственного постановления, которое устанавливает для Нафтогаза 90%-ный норматив уплаты дивидендов, приостановлено судебным решением.

Коболев заверил, что после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ "Нафтогаз" будет готов к увеличению выплаты дивидендов.

Глава НАК напомнил, что компания в рамках подготовки к зиме, в условиях возможного прерывания "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года, намерена закачать в подземные хранилища дополнительные объемы газа, доведя их к началу отопительного сезона до 20 млрд куб. м. Для выполнения поставленной задачи "Нафтогазу" необходимо дополнительно найти около $600 млн в кратчайшие сроки. При этом любой перерыв в закачке сделает физически недостижимым целевой показатель в 20 млрд куб. м.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2018 году сократил чистую прибыль в 2,8 раза (на 24 млрд 531,525 млн грн) по сравнению 2017 годом – до 13 млрд 613,258 млн грн..