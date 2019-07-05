События

13:02 05.07.2019

Нефьодов намерен обсудить с бизнесом идею создания специализированных таможен

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Нефьодов намерен обсудить с бизнесом идею создания специализированных таможен

 Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, намерен обсудить с представителями бизнеса идею создания специализированных таможен.

"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Но нынешняя ситуация странная - ведь у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предусматривается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Мне кажется, это иллюзия", - сказал Нефьодов перед заседанием правительства в пятницу, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ранее Нефьодов заявлял, что выступает за сокращение количества таможен и создание специализированных таможен по конкретным категориям товаров.

Теги: #таможня #нефьодов #бизнес
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