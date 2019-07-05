События

13:02 05.07.2019

Боец ВСУ ранен с начала суток пятницы на Донбассе

1 мин читать
Боец ВСУ ранен с начала суток пятницы на Донбассе

С начала суток пятницы, 5 июля, боевики на Донбассе осуществили 10 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 10 прицельных обстрелов… Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую вооруженную активность дежурными огневыми средствами, и неукоснительно соблюдая Минские соглашения. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в военный госпиталь", - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны на брифинге в полдень пятницы.

По его словам, боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибра, ПТРК, гранатометов, вооружения БМП, снайперского оружия, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Теги: #всу #боевики #минобороны #россия #украина #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 05.07.2019
В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

13:06 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

12:51 05.07.2019
Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

12:43 05.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров на приграничных территориях

Нацсовет по телерадиовещанию предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров на приграничных территориях

12:33 05.07.2019
Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

12:18 05.07.2019
Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

12:12 05.07.2019
Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

Зеленский о смерти двух бойцов ВСУ за сутки: "Герои погибли не зря"

11:04 05.07.2019
Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

07:35 05.07.2019
За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, трое солдат получили ранения, еще трое были травмированы

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, трое солдат получили ранения, еще трое были травмированы

02:24 05.07.2019
Россия увеличивает количество войск у украинской границы

Россия увеличивает количество войск у украинской границы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем

Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко замглавы СБУ

Зеленский назначил Тиводара начальником ГСУ СБУ

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, трое солдат получили ранения, еще трое были травмированы

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила ОПГ, финансировавшую боевиков "ДНР" через сеть АЗС на Донбассе

Саперы ГСЧС изъяли более 30 взрывоопасных предметов во время проверки местности в Станично-Луганском и Попаснянском районах Луганщины

Бубка отвергает заявления о скупке голосов членов МОК при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады-2016

Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

Нефьодов намерен обсудить с бизнесом идею создания специализированных таможен

Кабмин намерен утвердить Нефьодова на должности главы таможни

Кабмин намерен утвердить план реформирования налоговой и таможни

Генпрокуратура просит арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем

Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА