Боец ВСУ ранен с начала суток пятницы на Донбассе

С начала суток пятницы, 5 июля, боевики на Донбассе осуществили 10 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, вследствие чего один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 10 прицельных обстрелов… Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия, подавляя вражескую вооруженную активность дежурными огневыми средствами, и неукоснительно соблюдая Минские соглашения. По имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в военный госпиталь", - сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны на брифинге в полдень пятницы.

По его словам, боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибра, ПТРК, гранатометов, вооружения БМП, снайперского оружия, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.