Нацсовет по телерадиовещанию предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров на приграничных территориях

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины утвердил предложения об уменьшении на 70% лицензионного сбора для радиовещателей и провайдеров, работающих на приграничных территориях, сообщается на сайте Нацсовета.

"Мы хотим совместно с Министерством информационной политики привести украинское радиовещание в 188 населенных пунктов вдоль государственной границы. Для того чтобы стимулировать приход туда украинских радиостанций, я предлагаю, чтобы мы внесли скидки 70%, поскольку это коммерчески непривлекательные территории", - цитирует пресс-служба регулятора члена Нацсовета Сергея Костинского.

Он напомнил, что такой шаг уже опробован в Донецкой и Луганской областях, где с конца 2016 года действует скидка 70% для провайдеров программной услуги на создание новых сетей и продление лицензий.

По его словам, за время действия такого механизма в указанных областях провайдерам удалось сэкономить минимум 500 тыс. грн, вложив эти средства в построение новых сетей на линии разграничения.

Соответствующее решение Нацсовета будет отправлено в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины для подготовки проекта соответствующего постановления Кабмина.