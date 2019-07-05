В лагере альпинистов на севере Киргизии мужчина убил двух человек и скрылся с заложницей

Мужчина застрелил из карабина двух человек в лагере альпинистов "Хан-Тенгри" в Иссык-Кульской области на севере Киргизии и скрылся с заложницей, ведется операция по задержанию, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МВД республики.

"В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области 29-летний местный житель Сергей Смирнов застрелил двух людей в столовой базового лагеря Хан-Тенгри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый убил из карабина "Вепрь" заместителя начальника лагеря и рабочего, а также ранил ножом местного жителя, который пытался схватить стрелявшего.

"Смирнов после совершения преступления взял в заложницу 48-летнюю женщину и скрылся", - сказал представитель пресс-службы МВД Киргизии.

По данным ведомства, конфликт произошел на бытовой почве. На месте происшествия находится заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Каниметов, который руководит операцией по задержанию.