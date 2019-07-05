События

10:02 05.07.2019

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 с помощью подкупа в $2 млн

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Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 с помощью подкупа в $2 млн

Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года, сообщила в пятницу бразильская медиакомпания "Глобу".

По словам Кабрала, за общую сумму в $2 млн были подкуплены голоса девяти членов МОК.

Кабрал также сообщил, что о противозаконных деяниях были осведомлены бывший префект города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, а также бывшие президенты страны Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер.

Теги: #рио_де_жанейро #подкуп
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