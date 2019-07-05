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10:00 05.07.2019

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег

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Продюсер "Волка с Уолл-стрит" отрицает обвинения в отмывании денег

Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз не признал себя виновным в отмывании денег, намерен добиваться снятия обвинений в суде, пишет агентство Bloomberg.

Ризе были предъявлены обвинения по пяти пунктам в суде Куала-Лумпура в пятницу. Он обвиняется в получении в общей сложности $248,2 млн, которые предположительно были выведены из государственного фонда 1MDB. Риза был отпущен под залог в размере 1 млн ринггитов ($241,809 тыс.).

Риза - один из основателей кинокомпании Red Granite Pictures Inc., которая в прошлом году выплатила $60 млн для урегулирования претензий американских властей, которые сочли, что компания финансировала фильмы за счет средств, выведенных из 1MDB. Впоследствии США вернули деньги в Малайзию.

Антикоррупционное управление Малайзии уже вызывало продюсера на допрос в июле прошлого года, однако тогда ему не были предъявлены обвинения.

Теги: #продюсер #обвинение
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