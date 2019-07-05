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09:57 05.07.2019

Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко замглавы СБУ

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Зеленский назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя Службы безопасности Украины.

"Назначить Дублика Анатолия Ярославовича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №479/2019 от 5 июля, опубликованном в пятницу утром на сайте главы государства.

Также Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины Александра Карпенко.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в опубликованном в пятницу утром на сайте президента указе №478/2019 от 4 июля.

До этого назначения Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, откуда был уволен указом №477/2019 от 4 июля, также опубликованном в пятницу утром, вместе с указом о новом назначении.

Анатолий Дубюлик ранее занимал должность начальника одного из департаментов СБУ.

 

Теги: #зеленский #сбу #кадры
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