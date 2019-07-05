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09:57 05.07.2019

Зеленский назначил Тиводара начальником ГСУ СБУ

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Зеленский назначил Тиводара начальником ГСУ СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ главы государства №480/2019 от 4 июля опубликован на его официальном сайте в пятницу.

Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

В 2014 году Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.

Теги: #зеленский #сбу #кадры #тиводар
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