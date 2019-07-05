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09:35 05.07.2019

Экс-президент "Киевстара" Чернышев вошел в набсовет "Фармака"

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Экс-президент "Киевстара" Чернышев вошел в набсовет "Фармака"

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) ввела в состав наблюдательного совета экс-президента "Киевстара" Петра Чернышова, ранее также возглавлявшего Carlsberg в Украине.

"Наблюдательный совет "Фармак" принял решение - укрепить свой состав, пригласив человека, имеющего значительный опыт работы в современных компаниях, которые прошли путь интенсивного роста и развития", – приводится в сообщении предприятия комментарий главы набсовета и конечного бенефициара компании Фили Жебровской.

По ее словам, с учетом работы на рынке генриков горизонт планирования "Фармака" составляет 5-10 лет, поэтому компании нужны такие специалисты.

Согласно релизу, соответствующее решение утвердило собрание акционеров "Фармака" 4 июля.

"Я буду работать в фармацевтике. Конечно, самое главное понять, как в ней делают деньги и почему одни компании процветают, а другие нет. Я буду посвящать часть своего времени компании "Фармак", и у меня даже будет там маленький офис", – прокомментировал свое назначение в Facebook Чернышов.

Он отметил, что членство в набсовета "Фармака" не будет его не новой постоянной работой. "Я буду там появляться далеко не каждый день и (самое главное) я не буду никем руководить в компании. Моя главная работа будет участие в стратегических проектах компании вместе с топ менеджментом и другими членами совета", – пояснил экс-президент "Киевстара".

По его словам, одной из причин, почему он согласился на такое назначение, является желание работать с Жебровской, которая предложила ему поговорить о новой позиции примерно месяц назад.

"Моя цель - помочь достичь дальнейшей стратегической цели - нарастить присутствие на европейском рынке, одновременно способствуя развитию в Украине как серьезного R&D-центра и ведущего отечественного производителя", - такие слова Чернышова приведены в официальном пресс-релизе.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн. Выручка компании возросла на 8,8% - до 6,62 млрд грн.

Теги: #фармак #киевстар #кадры
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