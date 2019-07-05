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08:43 05.07.2019

ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

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ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил у Станицы Луганской, заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской произошло в полной мере, как оно определено рамочным соглашениям", - сказал Бондарь в эфире программы "Нині вже" на "Громадском" в четверг.

Он также отметил, что украинские военные владеют информацией о том, что боевики отошли с позиций.

"Но определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал-майор.

По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали хорошую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Теги: #станица_луганская #разведение #обсе
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