Правительство США ходатайствует об отклонении судебного иска Huawei

Американское правительство в среду обратилось с ходатайством в окружной суд США по Восточному округу Техаса об отклонении иска китайкой телекоммуникационной компании Huawei о признании незаконным включения ее в черный список, сообщили СМИ.

В сообщениях отмечается, что ходатайство мотивировано тем, что, поскольку Huawei все еще находится в черном списке, запросы американских компаний о выдаче им лицензий на ведение бизнеса с ней рассматриваются "с самым пристальным вниманием, касающимся учета интересов национальной безопасности".

Huawei подала в иск в техасский суд к правительству США в начале марта, заявив, что закон, ограничивающий ее американский бизнес, является неконституционным.

Вопрос о введении США ограничений на деятельность китайской компании был одной из тем на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита "двадцатки" в японской Осаке.

По итогам переговоров с китайским лидером Трамп заявил журналистам: "Американские компании могут продавать своё оборудование Huawei. Мы говорим про оборудование, с которым нет больших проблем в плане национальной безопасности".