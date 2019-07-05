Государству вернули 2,5 га земель стоимостью 1 млн грн на Закарпатье

На Закарпатье прокуратура вернула государству 2,5 га земель стоимостью 1 млн грн, которые сельский председатель незаконно выделил своей жене и сыну, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Закарпатским апелляционным судом признано законным позицию прокуратуры в земельном споре относительно обязательности устранения последствий коррупционного правонарушения, причиненных бывшим главой одного из сел Виноградовского района в условиях реального конфликта интересов", – написал Лысенко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

По его словам, в 2015 сессией сельского совета, под председательством сельского головы, решение о предоставлении в собственность его жене и сыну спорных земельных участков, которые в ходе рассмотрения районным судом данного гражданского дела были ими отчуждены.

Экс-глава села в судебном порядке признан виновным в совершении указанного коррупционного деяния, поскольку он, оставив коллегиальный орган об имеющемся реальный конфликт интересов по вопросам, которые рассматриваются сессией, принял участие в их принятии в пользу близких родственников. Чиновник рассмотрел их заявления, созвал сессию совета, внес предложение и формировал повестку дня сессий совета, председательствовал на пленарных заседаниях совета и подписал оспариваемые решения.

Закарпатским апелляционным судом удовлетворена жалоба прокуратуры области, а незаконное решение районного суда отменено и принято новое согласно которому иск Береговского местной прокуратуры удовлетворен полностью

"Таким образом, отменены незаконные решения сельсовета и истребовано от нового владельца три земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,5 га стоимостью почти 1 млн грн в пользу территориальной общины села", – отметил Лысенко.