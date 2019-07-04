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23:48 04.07.2019

В Тбилиси на площади перед парламентом организовали рок-концерт против "российской оккупации"

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В Тбилиси на площади перед парламентом организовали рок-концерт против "российской оккупации"

Продолжающаяся 15-й день акция протеста группы молодежи перед зданием парламента с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария после трех дней фактического угасания в четверг вновь стала многочисленной благодаря проходящему на площади концерту популярных рок-групп под девизом "Нет - российской оккупации".

В частности на концерте прозвучала песня, содержание которой сводилось к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу, "не сдастся русскому", в исполнении супруги бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Маки Чичуа и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили. Последний исполнил соло на электрогитаре.

Ведущие сообщили собравшимся счет в банке, на который желающие могут перечислить деньги на организационные нужды акции.

Организаторы акции намерены в субботу, 6 июня провести шествие в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

Теги: #грузия #акция #парламент #концерт
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