События

20:46 04.07.2019

Потушен пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской – ГСЧС

1 мин читать
Потушен пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской – ГСЧС

Спасатели ликвидировали возникший накануне пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области.

"4 июля в 19:30 пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района ликвидирован", - сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в четверг вечером.

Как сообщалось, 3 июля на территории Песчаного лесничества у с.Колесниковка возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га, на ликвидацию которой были брошены силы ГСЧС. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности.

В четверг, 4 июля, в 12:30 пожар был локализован на площади 4,8 га.

Село Колесниковка находится в 12 км к востоку от райцентра, пгт Станица Луганская и выходит к р.Деркул, по которой проходит государственная граница с РФ. В 7 км к югу от села протекает р.Северский Донец, по которой проходит линия размежевания с неподконтрольными правительству отдельными районами Луганской области.

Теги: #станица_луганская #ликвидация #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:21 04.07.2019
В Берлине уже более пяти часов горит вьетнамский рынок

В Берлине уже более пяти часов горит вьетнамский рынок

13:28 04.07.2019
Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

07:52 04.07.2019
Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

18:09 01.07.2019
Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

10:36 01.07.2019
При пожаре в Одесской области погибли четверо детей

При пожаре в Одесской области погибли четверо детей

10:13 30.06.2019
СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

СММ ОБСЕ в ближайшее время подтвердит разведение сторон в "Станице Луганской"

08:43 30.06.2019
В Николаевской области горели два поля с пшеницей

В Николаевской области горели два поля с пшеницей

22:13 28.06.2019
Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" ликвидировали

Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" ликвидировали

21:11 28.06.2019
Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" локализирован

Пожар на территории локомотивного депо "Львов-Запад" локализирован

19:19 28.06.2019
Во Львове горит здание в локомотивном депо "Львов-Запад"

Во Львове горит здание в локомотивном депо "Львов-Запад"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Боец ВСУ ранен, еще двое травмированы на Донбассе с начала суток вследствие 16 обстрелов боевиков – штаб ООС

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте - СК

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Боец ВСУ ранен, еще двое травмированы на Донбассе с начала суток вследствие 16 обстрелов боевиков – штаб ООС

Арестован работник предприятия ОПК, передававший разведке РФ информацию военного характера – Генпрокуратура Украины

Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

Продюсер "Волка с Уолл-стрит" задержан в Малайзии по подозрению в отмывании денег

Скончался боец ВСУ, тяжело раненный в ходе выполнения боевой задачи близ Марьинки

Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Костюка директором "Электротяжмаша"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА