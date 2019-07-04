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19:31 04.07.2019

В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте - СК

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В Минске задержали представителей российского поставщика фейерверков по делу о взрывах на салюте - СК

Представители российской компании-поставщика задержаны по уголовному делу о взрывах на салюте в Минске, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

"По уголовному делу о взрывах фейерверочных изделий в Минске задержаны подозреваемые. В ходе следствия установлено, что в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними", - говорится в сообщении комитета.

По информации СК, 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Белоруссию специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отметили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.

"Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении Минобороны, распространенном в четверг.

При этом в ведомстве подчеркнули, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

Следственный комитет Белоруссии заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте в День Независимости в Минске стали некачественные фейерверки, как основную.

3 июля во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, еще 10 человек обратились за медицинской помощью. СК Белоруссии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) УК.

Во время салюта в Минске очевидцы в социальных сетях сообщали о ЧП. В частности, были опубликованы фото- и видеоматериалы, на которых видно, что разрыв снарядов происходил очень низко, практически у самой земли.

Теги: #фейерверк #белорусь #задержание #компания
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