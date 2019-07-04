В Берлине уже более пяти часов горит вьетнамский рынок

Немецкие пожарные в Берлине продолжают тушить пожар на крупном вьетнамском рынке, который горит больше пяти часов подряд, сообщает в четверг телеканал n24.

"Основное внимание направлено на предотвращение распространения огня на соседние здания. В общей сложности в операции принимают участие 200 пожарных расчетов. Пострадавших нет. Операция продолжается", - сообщила в "Твиттере" столичная пожарная служба.

Причины возгорания пока не установлены. Жителям близлежащих районов рекомендуют не покидать квартиры, а также закрыть окна. По свидетельствам очевидцев, дым уже распространился на несколько километров.

Вьетнамский рынок Don Xuang Center расположен в восточной части Берлина, в районе Лихтенберг. Его площадь составляет 5 тыс. кв. м. На торговой площадке продают одежду, обувь, аксессуары, электронику и даже продукты питания. На рынке также можно найти рестораны вьетнамской кухни.

По официальным данным, в Берлине проживают около 27 тыс. граждан Вьетнама.