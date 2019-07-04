Боец ВСУ ранен, еще двое травмированы на Донбассе с начала суток вследствие 16 обстрелов боевиков – штаб ООС

С начала суток четверга, 4 июля, боевики на Донбассе 16 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции, в том числе, с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения и еще двое бойцов – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирование", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что на обстрел со стороны боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Также в пресс-центре ООС напомнили, что 4 июля скончался от тяжелых ранений, полученных в ходе выполнения боевой задачи вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области старший солдат ВСУ Эдуард Лобода.