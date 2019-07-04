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19:05 04.07.2019

Арестован работник предприятия ОПК, передававший разведке РФ информацию военного характера – Генпрокуратура Украины

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Арестован работник предприятия ОПК, передававший разведке РФ информацию военного характера – Генпрокуратура Украины

Украинские правоохранители задержали, а суд в Киеве арестовал работника одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, подозреваемого в совершении госизмены в ущерб обороноспособности и госбезопасности Украины в форме предоставления представителям иностранной организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, сообщает Генпрокуратура.

"Следствием установлено, что работник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса во время пребывания на территории Российской Федерации в 2014 году был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с целью сбора и передачи информации военного характера для использования при проведении подрывной деятельности против нашей страны", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В Генпрокуратуре рассказали, что в дальнейшем указанный гражданин Украины, во исполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию о количественном и качественном составе военной техники ВСУ, которая поступала на ремонт на государственное оборонное предприятие, состоянии ее боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретным воинским частям и другие сведения военного характера, что, в свою очередь, может нанести ущерб госбезопасности и обороноспособности Украины.

"3 июля 2019 года при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и изъяты флэш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в г.Воронеже РФ", - информируют в ведомстве.

В тот же день указанному лицу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

"4 июля следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7млн грн", - сообщили в Генпрокуратуре и добавили, что в уголовном производстве продолжается проведение первоочередных следственных и иных процессуальных действий.

Теги: #россия #госизмена #оборонпром
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