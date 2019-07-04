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18:32 04.07.2019

Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

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Польша объявила розыск свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА"

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. Членами ОУН-УПА", пишет в четверг "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба посольства Польши в Киеве.

Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа, отделение в Люблине, ведет расследование по делу "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическое, психическое издевательство над поляками, уничтожение или похищение их имущества, а также применение других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, несших угрозу их физического уничтожения или заставлявших оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелей и всех тех, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - заявили в посольстве.

Теги: #оун_упа #польша
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