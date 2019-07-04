Очередное перемещение украинцев, отбывавших наказание на оккупированной территории Луганской области, запланировано на июль

Украинский омбудсмен Людмила Денисова на встрече с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем обсудила вопросы координации усилий в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных с обеих сторон линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной правительству Украины территории.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018г по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В то же время она обратила внимание Фриша на то, что подобное перемещение с временно оккупированной территории Донецкой области происходило в последний раз в декабре прошлого года.

"Отметила, что есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным просмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел. Со своей стороны координатор СММ ОБСЕ пообещал мне обратиться к представителям ОРДЛО по решению этого вопроса", - написала Денисова.

По ее словам, Фриш отметил ключевую роль Офиса омбудсмена в вопросе перемещения заключенных и подконтрольную правительству Украины территорию и выразил надежду, что этот процесс будет продолжаться.