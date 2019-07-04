Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Костюка директором "Электротяжмаша"

Кабинет министров Украины согласовал назначение Дмитрия Костюка на должность директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".

Соответствующее распоряжение правительства от 26 июня 2019 года опубликовано в газете "Урядовый курьер" в четверг.

Как сообщалось, Костюк, который с августа 2015 исполнял обязанности директора предприятия, 28 мая победил в конкурсе Министерства экономразвития и торговли на замещение должности директора "Электротяжмаша".

По информации министерства, которое приказом от 27 июня назначило Костюка руководителем "Электротяжмаша", Костюк имеет общий стаж работы 10 лет, семь - из которых на руководящих должностях. Получил высшее образование по специальностям экономическая теория и экономика предприятия.

"Согласно конкурсной предложением Дмитрия Костюка, в 2016 году под его руководством в качестве и.о. директора, осуществлены антикризисные меры, результатом которых стало уменьшение убыточности ГП "Завод "Электротяжмаш" в семь раз, а также погашение кредитной задолженности перед банками на 30 млн грн", - отмечается в сообщении на сайте МЭРТ.

По информации на сайте "Электротяжмаша", Костюк до Электротяжмаша" работал в "А.Е.S. Киевоблэнерго", компаниях "Маерск", ДТЭК, "Укратомпром". С января 2012 года - зам. директора по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша", с апреля 2013 года - первый зам. директора, а с августа 2015 года – и.о. директора.

"Электротяжмаш" - единственное в Украине и одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий электрического машиностроения, производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта, большие электродвигатели для металлургических и горнодобывающих предприятий.

В 2018 году завод получил почти 4,2 млн грн чистой прибыли против 8,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 63%, до 2 млрд 342 млн грн.

На предприятии работает 3850 человек.