События

16:03 04.07.2019

Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Костюка директором "Электротяжмаша"

2 мин читать
Кабмин обнародовал распоряжение о назначении Костюка директором "Электротяжмаша"

Кабинет министров Украины согласовал назначение Дмитрия Костюка на должность директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш".

Соответствующее распоряжение правительства от 26 июня 2019 года опубликовано в газете "Урядовый курьер" в четверг.

Как сообщалось, Костюк, который с августа 2015 исполнял обязанности директора предприятия, 28 мая победил в конкурсе Министерства экономразвития и торговли на замещение должности директора "Электротяжмаша".

По информации министерства, которое приказом от 27 июня назначило Костюка руководителем "Электротяжмаша", Костюк имеет общий стаж работы 10 лет, семь - из которых на руководящих должностях. Получил высшее образование по специальностям экономическая теория и экономика предприятия.

"Согласно конкурсной предложением Дмитрия Костюка, в 2016 году под его руководством в качестве и.о. директора, осуществлены антикризисные меры, результатом которых стало уменьшение убыточности ГП "Завод "Электротяжмаш" в семь раз, а также погашение кредитной задолженности перед банками на 30 млн грн", - отмечается в сообщении на сайте МЭРТ.

По информации на сайте "Электротяжмаша", Костюк до Электротяжмаша" работал в "А.Е.S. Киевоблэнерго", компаниях "Маерск", ДТЭК, "Укратомпром". С января 2012 года - зам. директора по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша", с апреля 2013 года - первый зам. директора, а с августа 2015 года – и.о. директора.

"Электротяжмаш" - единственное в Украине и одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий электрического машиностроения, производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта, большие электродвигатели для металлургических и горнодобывающих предприятий.

В 2018 году завод получил почти 4,2 млн грн чистой прибыли против 8,55 млн грн годом ранее, а чистый доход вырос на 63%, до 2 млрд 342 млн грн.

На предприятии работает 3850 человек.

Теги: #электротяжмаш #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 03.07.2019
Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

Нардеп Богомолец предлагает Раде ввести наказания за брань в СМИ и Интернете, а Кабмину – составить список бранных слов и выражений

14:32 03.07.2019
"Нафтогаз" направил на дивиденды 30% от чистой прибыли за 2018г, оспорил решение Кабмина о 90%

"Нафтогаз" направил на дивиденды 30% от чистой прибыли за 2018г, оспорил решение Кабмина о 90%

12:29 03.07.2019
Кабмин будет предлагать заложить в проект госбюджета-2020 объем финансирования дорожных работ не менее 75 млрд грн

Кабмин будет предлагать заложить в проект госбюджета-2020 объем финансирования дорожных работ не менее 75 млрд грн

09:35 29.06.2019
Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

12:15 27.06.2019
Кабмин одобрил привлечение кредита от ЕБРР в сумме EUR149 млн на модернизацию электросетей

Кабмин одобрил привлечение кредита от ЕБРР в сумме EUR149 млн на модернизацию электросетей

10:09 27.06.2019
Кабмин одобрил создание территориальных органов Госналоговой службы как отдельных юрлиц

Кабмин одобрил создание территориальных органов Госналоговой службы как отдельных юрлиц

09:55 27.06.2019
Правительство отстранило главу Госрезерва до окончания дисциплинарного производства

Правительство отстранило главу Госрезерва до окончания дисциплинарного производства

06:13 27.06.2019
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

18:47 26.06.2019
Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

15:01 26.06.2019
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Илыка

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Илыка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Молдовы, проживающий в Одесской области, задержан по подозрению в растлении девочек

Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, салютные установки и фейерверки были закуплены в России

Обновленный сайт "Социологической ассоциации Украины" позволит гражданам правильно трактовать социологические исследовании

На Донбассе с начала конфликта из-за боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения

Нацсовет по телерадиовещанию объявит цифровой конкурс для местного вещания в многоканальной телесети МХ-5

Экс-глава правления СК "Гарант-Лайф" в 2015-2016 гг. присвоил около 40 млн грн средств вкладчиков

Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА