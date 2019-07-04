События

15:30 04.07.2019

Гражданин Молдовы, проживающий в Одесской области, задержан по подозрению в растлении девочек

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Украинские правоохранители задержали 53-летнего гражданина Молдовы, который занимался в Одесской области растлением малолетних и привлекал их к созданию порноматериалов.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, мужчина проживает в с.Грибовка Одесской области и сдает жилье в аренду отдыхающим. Он входил в доверие к малолетним детям постояльцев и приглашал к себе "поиграть". "Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий", - отмечает пресс-служба.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фотографий и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия. Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Теги: #молдова #украина #одесская_область
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