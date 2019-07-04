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14:57 04.07.2019

Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

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Суд отменил распоряжение Нацсовета по телерадиовещанию о взыскании с телеканала "Интер" штрафа

Окружной административный суд Киева подтвердил отсутствие нарушений законодательства в трансляции телеканалом "Интер" концерта "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года и отменил распоряжение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания об уплате телеканалом штрафа в размере 4,46 млн грн.

Согласно сообщению телеканала, по итогам рассмотрения иска суд признал противоправными и отменил решение Нацсовета о результатах внеплановой выездной проверки канала и распоряжение об уплате им штрафа в размере 4,046 млн грн. "Суд отметил, что применение санкций к телеканалу было неправомерным, решение об их применении было принято без соблюдения законной цели. Таким образом, суд установил, что во время трансляции 9 мая 2018 праздничных концертов ко Дню Победы "Победа. Одна на всех" телеканал соблюдал все нормы законодательства", - подчеркивает пресс-служба "Интера".

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию 11 июля 2018 года единогласно наложил штраф в размере 4,046 млн грн (25% лицензионного сбора) на телеканал "Интер" по итогам его внеплановой проверки, подтвердившей нарушения законов в эфире лицензиата при трансляции 9 мая концерта "Победа. Одна на всех". Нарушения закона были допущены в высказываниях ведущих Анастасии Даугуле и Андрея Доманского.

Регулятор указал, что мониторинг вещания и проверка были проведены после получения многочисленных писем с жалобами, в частности, от департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, Киевской городской организации политической партии "Украинская Галицкая партия", а также ряда граждан.

В свою очередь, представитель телеканала "Интер" Ольга Мусийко сообщила, что телеканал считает решение о штрафе необоснованным и обжалует его в суде.

Теги: #нацсовет_по_тв_и_радиовещанию #суд #интер
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