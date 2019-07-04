ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 июля 2019 года объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных судах, сообщила пресс-служба ВККСУ.

Согласно сообщению, участие в конкурсе могут принять 656 кандидатов, находящихся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных общих судов.

"Раньше в приоритете в комиссии были конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд, а также квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности всех судей страны, а это около 5,3 тыс. чел. Параллельно мы проводили процедуры, касающиеся отбора новых судей, понимая важность заполнения должностей в местных судах. Поэтому теперь есть возможность провести конкурс в местные суды и таким образом обеспечить право граждан на доступ к правосудию и уменьшить нагрузку на работающих судей", - процитировала пресс-служба председателя ВККСУ Сергея Козьякова.

Конечный срок подачи документов 12 июля. Документы необходимо подавать почтой.

Допуск кандидатов к участию в конкурсе будет решаться 19 июля 2019 года, а конкурс ВККСУ проведет 7 августа.

Кандидаты смогут претендовать на рекомендации в 5 судов, определив какие для них являются более приоритетными.