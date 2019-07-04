События

14:20 04.07.2019

ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

1 мин читать
ВККСУ объявила конкурс на 505 должностей в местные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 июля 2019 года объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных судах, сообщила пресс-служба ВККСУ.

Согласно сообщению, участие в конкурсе могут принять 656 кандидатов, находящихся в резерве на замещение вакантных должностей судей местных общих судов.

"Раньше в приоритете в комиссии были конкурсы в Верховный Суд и Высший антикоррупционный суд, а также квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности всех судей страны, а это около 5,3 тыс. чел. Параллельно мы проводили процедуры, касающиеся отбора новых судей, понимая важность заполнения должностей в местных судах. Поэтому теперь есть возможность провести конкурс в местные суды и таким образом обеспечить право граждан на доступ к правосудию и уменьшить нагрузку на работающих судей", - процитировала пресс-служба председателя ВККСУ Сергея Козьякова.

Конечный срок подачи документов 12 июля. Документы необходимо подавать почтой.

Допуск кандидатов к участию в конкурсе будет решаться 19 июля 2019 года, а конкурс ВККСУ проведет 7 августа.

Кандидаты смогут претендовать на рекомендации в 5 судов, определив какие для них являются более приоритетными.

Теги: #вкксу #конкурс #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 04.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявит цифровой конкурс для местного вещания в многоканальной телесети МХ-5

Нацсовет по телерадиовещанию объявит цифровой конкурс для местного вещания в многоканальной телесети МХ-5

23:29 03.07.2019
Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации

19:44 03.07.2019
Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

Подготовительное заседание суда по делу Штепы перенесли на 30 августа

18:35 03.07.2019
Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

Суд обязал Мининфраструктуры отменить внедрение мобильных отделений "Укрпошты"

16:21 03.07.2019
Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

Суд арестовал без права залога винницкого полицейского, избившего впоследствии скончавшегося партийца "Гражданской позиции"

06:36 03.07.2019
Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

Суд на Львовщине приговорил гражданина Молдовы к 10 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков

05:29 03.07.2019
В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

В Запорожской области заочно осудят полицейского, который в 2015г. перешел на сторону "ДНР"

20:11 02.07.2019
Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решения суда по тарифам "Укрэнерго"

16:53 02.07.2019
Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

16:38 02.07.2019
Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Суд перенес рассмотрение дела Савченко – Рубана на 27 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Вблизи Станицы Луганской горит минированный лес, ранен один человек

Пять украинских военных ранены вследствие 29 обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Генпрокуратура направила запрос в Офис президента по заявлениям пресс-секретаря Мендель о военных ВСУ

Центризбирком отменил регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ располагает данными об агентах Кремля среди украинских политиков, пытающихся попасть во власть

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина, салютные установки и фейерверки были закуплены в России

Обновленный сайт "Социологической ассоциации Украины" позволит гражданам правильно трактовать социологические исследовании

На Донбассе с начала конфликта из-за боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения

Экс-глава правления СК "Гарант-Лайф" в 2015-2016 гг. присвоил около 40 млн грн средств вкладчиков

Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

В пятницу и в субботу в Украине будет прохладно, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

Боевики с полуночи 9 раз обстреляли позиции ООС

Ревитализация Украинского дома под офис президента может начаться через месяц

У КС нет оснований признавать неконституционным закон о декоммунизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА