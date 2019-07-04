События

13:59 04.07.2019

Обновленный сайт "Социологической ассоциации Украины" позволит гражданам правильно трактовать социологические исследовании

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Обновленный сайт Всеукраинской общественной организации "Социологическая ассоциация Украины" презентован в Киеве.

"Мы предлагаем сегодня новый сайт нашей ассоциации, который будет удобным инструментом коммуникации с обществом", - сказал президент "Социологической ассоциации Украины" Виль Бакиров на презентации сайта в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, среди рубрик сайта – исследования, электоральные опросы, "которые так привлекают СМИ и общественность", мнения экспертов, база данных.

Бакиров отметил, что работа над структурой сайта еще продолжается. "Он не до конца наполнен, какие-то вещи будут уточняться, его еще надо делать более функциональным, более содержательным и более интересным, но главное он уже есть и со вчерашнего дня существует в интернет пространстве", - подчеркнул президент ассоциации.

Бакиров подчеркнул, что на сайте представлены исследования авторитетных социологических служб, которые раньше надо было искать пользователям на разных ресурсах.

Он обратил внимание, что это тем более актуально и важно, поскольку в период избирательных кампаний возникает множество псевдо-социологических служб, "мифических" агентств, "которые никогда ничего общего не имели с социологией", но в преддверии выборов начинают публиковать фейковые данные, которые люди не всегда способны идентифицировать.

Бакиров подчеркнул, что "к сожалению, общая культура нашего общества не позволяет адекватно читать те или иные социологические результаты" и поэтому одна из целей сайта - повысить, в том числе, и культурный уровень граждан, помочь им правильно читать и понимать социологические исследования, являющиеся часть мировой культуры".

Теги: #опросы
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