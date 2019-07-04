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13:40 04.07.2019

Экс-глава правления СК "Гарант-Лайф" в 2015-2016 гг. присвоил около 40 млн грн средств вкладчиков

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Экс-глава правления СК "Гарант-Лайф" в 2015-2016 гг. присвоил около 40 млн грн средств вкладчиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили хищение средств более 10 тыс. клиентов страховой компании ПАО "УСК "Гарант-Лайф" (Киев).

Как сообщил в четверг пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в 2015-2016 гг. бывший председатель правления этой компании, специализирующейся на страховании жизни, присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 млн грн. Средства он потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "ценных" бумаг по завышенной стоимости. Затем они были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

В результате противоправных действий злоумышленников более 10 тыс. вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни с компанией, фактически лишены возможности получить страховые возмещения.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проведены санкционированные следственные действия и собраны доказательства незаконных сделок со средствами вкладчиков.

Бывшему председателю правления ПАО "УСК "Гарант-Лайф" объявлено о подозрении.

Теги: #сбу
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