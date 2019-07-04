На Донбассе с начала конфликта из-за боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения

С начала конфликта на Донбассе в результате боевых действий погибли 9 работников системы водоснабжения, еще 26 получили ранения, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение, сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ.

"С начала конфликта погибли девять и получили ранения 26 работников системы водоснабжения, в том числе трое - в этом году. Все они погибли или пострадали, пытаясь обеспечить бесперебойное водоснабжение для детей и семей, живущих в районах, пораженных конфликтом", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ, распространенном в четверг.

Согласно информации, с начала 2019 года из-за боевых действий временно приостанавливалось или полностью перекрывалось водоснабжение для 3,2 млн человек в среднем на 29 дней. Также было зафиксировано 58 случаев повреждения объектов системы водоснабжения и водоотвода.

"Эскалация боевых действий создает угрозы для доступа к питьевой воде и поддержания надлежащей санитарии для 3,2 млн человек, в том числе 500 тыс. детей, а также безопасности работников, рискующих жизнью для восстановления поврежденной инфраструктуры на востоке Украины", - отмечают в ЮНИСЕФ.

При этом в Детском фонде ООН указывают на риск распространения заболеваний.

"Когда доступ к воде прерван или ограничен, у детей и их семей не остается другого выбора, как использовать загрязненную воду из естественных водоемов и жить в опасных санитарных условиях. Это особенно опасно во время летней жары, которую мы сейчас наблюдаем", - приводятся слова заместителя главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лоры Билл.