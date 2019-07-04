Пожар в заминированном лесу под Станицей Луганской локализован

Пожар лесной подстилки вблизи с.Колесниковка Станично-Луганского района Луганской области, возникший в среду, в четверг в 12:30 на площади 4,8 га, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось, 3 июля на территории Песчаного лесничества у с.Колесниковка возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га, на ликвидацию которой были брошены силы ГСЧС. Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехники проводят работы по разминированию местности.

Село Колесниковка находится в 12 км к востоку от райцентра, пгт Станица Луганская и выходит к р.Деркул, по которой проходит государственная граница с РФ. В 7 км к югу от села протекает р.Северский Донец, по которой проходит линия размежевания с неподконтрольными правительству отдельными районами Луганской области.