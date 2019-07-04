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13:18 04.07.2019

В пятницу и в субботу в Украине будет прохладно, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

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В пятницу и в субботу в Украине будет прохладно, местами пройдут кратковременные грозовые дожди

В ближайшие сутки, 5 июля, погоду в Украине будет определять прохладный воздух атлантического происхождения, днем на западе и севере страны - атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в большинстве регионов Украины без осадков, лишь днем на Правобережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,7 градусов в 1924 году, самая низкая – ночью на отметке 8,6 градусов выше ноля в 1893 году.

6 июля ночью в большинстве регионов Украины, кроме запада и востока, а днем в Крыму, Приазовье и восточных областях - местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 20-25°; на юге ночью 13-18°, днем 6 июля 24-29°.

В Киеве 6 июля ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

4 июля температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #украина
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